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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 05 января 2011
Атлетик
05.01.2011, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Барселона
85'
Ф. Льоренте
74'
Э. Абидаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Барселона
+1
Замена
И. Афеллай
️️️️
Д. Вилья
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
И. Муньяин
Желтая карточка
Х. Мануэль Пинто
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Габилондо
Замена
К. Пуйоль
️️️️
Хави
ГОЛ! 0:1!
Э. Абидаль
Пас отдал
Л. Месси
Замена
О. де Маркос
️️️️
Г. Токеро
Замена
А. Иньеста
️️️️
Адриано
Желтая карточка
А. Устариц
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Г. Токеро
Желтая карточка
К. Гурпеги
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-3-2
1
Ирайсос
3
Койкили
29
Устариц
20
Осио
51
Ираола
88
Мартинес
11
Габилондо
18
Гурпеги
14
Сусаета
23
Токеро
12
Льоренте
4-3-2-1
13
Пинто
10
Алвес
22
Абидаль
3
Пике
3
Адриано
20
Кейта
6
Хави
5
Бускетс
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
23
Токеро
18
де Маркос
18
де Маркос
23
Токеро
11
Габилондо
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Габилондо
14
Сусаета
27
Лопес
27
Лопес
14
Сусаета
6
Хави
5
Пуйоль
5
Пуйоль
6
Хави
3
Адриано
8
Иньеста
8
Иньеста
3
Адриано
7
Вилья
17
Афеллай
17
Афеллай
7
Вилья
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетик - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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