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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 13 сентября 2014
Барселона
13.09.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
79'
Неймар
84'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
84'
83'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
М. Рико
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
79'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Педро
78'
64'
Замена
У. Лопес
️️️️
Б. Эчебаррия
63'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
Замена
Неймар
️️️️
М. Эль-Хаддади
63'
Желтая карточка
С. Бускетс
62'
Замена
Ж. Пике
️️️️
Х. Маскерано
46'
29'
Желтая карточка
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ОП
8
Андер Итурраспе
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-1-2-3
1
Браво
18
Альба
14
Маскерано
22
Матье
33
Монтойя
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
16
Эль-Хаддади
10
Месси
9
Педро
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
18
Гурпеги
18
Баленсиага
17
Рико
8
Итурраспе
14
Сусаета
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
14
Маскерано
3
Пике
3
Пике
14
Маскерано
16
Эль-Хаддади
10
Неймар
10
Неймар
16
Эль-Хаддади
9
Педро
19
Рамирес
19
Рамирес
9
Педро
7
Эчебаррия
8
Лопес
8
Лопес
7
Эчебаррия
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
17
Рико
25
Вигуэра
25
Вигуэра
17
Рико
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Хави
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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