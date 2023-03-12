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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 12 марта 2023
Атлетик
12.03.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
45+1'
Рафинья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Барселона
90'
+4
Замена
А. Аларкон
️️️️
Гави
Желтая карточка
О. Саррага
86'
Замена
А. Капа
️️️️
О. де Маркос
84'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
А. Беренгер
84'
83'
Замена
А. Фати
️️️️
С. Роберто
76'
Желтая карточка
С. Роберто
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
М. Баленсиага
70'
68'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Ф. Торрес
Замена
И. Муньяин
️️️️
Р. Гарсия
64'
Замена
О. Саррага
️️️️
М. Весга
64'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Пас отдал
С. Бускетс
Желтая карточка
И. Уильямс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Нико Уильямс
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
14
Ферран Торрес
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
18
Баленсиага
3
Вивиан
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
7
Беренгер
14
Гарсия
9
Уильямс
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
23
Кунде
15
Кристенсен
3
Бальде
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
6
Гави
11
Рафинья
14
Торрес
9
Левандовски
18
Баленсиага
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
де Маркос
2
Капа
2
Капа
18
де Маркос
6
Весга
6
Саррага
6
Саррага
6
Весга
14
Гарсия
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Гарсия
7
Беренгер
11
Гурусета
11
Гурусета
7
Беренгер
14
Торрес
19
Кессье
19
Кессье
14
Торрес
6
Гави
47
Аларкон
47
Аларкон
6
Гави
6
Роберто
31
Фати
31
Фати
6
Роберто
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
35
Андер Иру
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Атлетик - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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