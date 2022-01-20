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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 20 января 2022
Атлетик
20.01.2022, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Барселона
2'
И. Муньяин
86'
И. Мартинес
105+1'
И. Муньяин (П)
20'
Ф. Торрес
90+3'
Педри
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Барселона
Желтая карточка
И. Муньяин
120'
Желтая карточка
И. Уильямс
119'
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
М. Весга
117'
Замена
О. Саррага
️️️️
Н. Уильямс
110'
Замена
И. Леке
️️️️
О. де Маркос
106'
105'
+3
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Педри
ГОЛ с пенальти! 3:2!
И. Муньяин
105'
+1
105'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
О. де Маркос
104'
104'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
97'
Желтая карточка
Педри
96'
Замена
С. Дест
️️️️
А. Фати
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
91'
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Педри
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 2:1!
И. Мартинес
86'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Р. Гарсия
79'
76'
Желтая карточка
Ж. Пике
61'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Хутгла
61'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Гави
Замена
И. Уильямс
️️️️
О. Сансет
52'
46'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Э. Абде
Желтая карточка
Д. Гарсия
30'
20'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
С. Бускетс
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
Н. Уильямс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Ферран Хутгла
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
17
Бершиче
26
Мартинес
3
Вивиан
18
де Маркос
6
Весга
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
10
Уильямс
14
Гарсия
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
3
Пике
33
Араухо
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
6
Гави
14
Торрес
10
Эз Абде
9
Хутгла
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
6
Весга
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
6
Весга
10
Уильямс
6
Саррага
6
Саррага
10
Уильямс
14
Гарсия
7
Беренгер
7
Беренгер
14
Гарсия
8
Сансет
9
Уильямс
9
Уильямс
8
Сансет
10
Эз Абде
6
Гонсалес
6
Гонсалес
10
Эз Абде
Фати
8
Дест
8
Дест
Фати
6
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Гави
9
Хутгла
31
Фати
31
Фати
9
Хутгла
8
Педри
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
8
Педри
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Атлетик - Барселона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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