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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 21 декабря 2010
Барселона
21.12.2010, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетик
Желтая карточка
А. Ираола
Замена
Адриано
️️️️
Х. Маскерано
Замена
П. Орбаис
️️️️
А. Итурраспе
Замена
Д. Вилья
️️️️
Б. Кркич
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Мартинес
Замена
Л. Месси
️️️️
С. Кейта
Желтая карточка
И. Габилондо
Желтая карточка
А. Устариц
Желтая карточка
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
26
Игор Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-3-1-2
13
Пинто
17
Максвелл
3
Пике
22
Абидаль
10
Алвес
20
Кейта
14
Маскерано
6
Хави
9
Педро
8
Иньеста
9
Кркич
4-1-1-3-1
1
Ирайсос
51
Ираола
29
Устариц
12
Сан Хосе
3
Койкили
88
Мартинес
18
Гурпеги
14
Сусаета
8
Итурраспе
11
Габилондо
26
Мартинес
14
Маскерано
3
Адриано
3
Адриано
14
Маскерано
20
Кейта
10
Месси
10
Месси
20
Кейта
9
Кркич
7
Вилья
7
Вилья
9
Кркич
8
Итурраспе
6
Орбаис
6
Орбаис
8
Итурраспе
26
Мартинес
10
Муньяин
10
Муньяин
26
Мартинес
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Барселона - Атлетик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
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