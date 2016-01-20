Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 20 января 2016
Атлетик
20.01.2016, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Барселона
89'
А. Адурис
18'
М. Эль-Хаддади
24'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Барселона
Желтая карточка
М. Сан Хосе
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 1:2!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сан Хосе
89'
80'
Замена
С. Рамирес
️️️️
М. Эль-Хаддади
78'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
А. Итурраспе
77'
Желтая карточка
С. Мерино
76'
74'
Замена
Адриано
️️️️
С. Роберто
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Б. Эчебаррия
68'
Желтая карточка
Х. Этчейта
67'
66'
Замена
А. Видаль
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
О. де Маркос
65'
Замена
С. Мерино
️️️️
Х. Эрасо
61'
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сусаета
56'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
54'
39'
Желтая карточка
А. Иньеста
24'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
66
Арда Туран
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-4-2
1
Эррерин
18
де Маркос
14
Ляпорт
3
Этчейта
15
Леке
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Эрасо
8
Итурраспе
9
Уильямс
20
Адурис
4-1-3-2
1
тер Стеген
10
Алвес
66
Туран
3
Пике
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
14
Маскерано
16
Эль-Хаддади
10
Неймар
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Эрасо
9
Мерино
9
Мерино
14
Эрасо
6
Роберто
3
Адриано
3
Адриано
6
Роберто
66
Туран
22
Видаль
22
Видаль
66
Туран
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Жорди Масип
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетик - Барселона
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Барселона
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+