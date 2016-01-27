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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 27 января 2016
Барселона
27.01.2016, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Атлетик
53'
Л. Суарес
82'
Ж. Пике
90'
Неймар
12'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетик
ГОЛ! 3:1!
Неймар
90'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Пике
82'
73'
Замена
И. Муньяин
️️️️
Х. Эрасо
Замена
С. Бускетс
️️️️
Т. Вермален
70'
Желтая карточка
Л. Суарес
70'
57'
Замена
С. Мерино
️️️️
М. Сусаета
57'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Рико
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
53'
52'
Желтая карточка
И. Леке
39'
Желтая карточка
М. Баленсиага
20'
Желтая карточка
М. Рико
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-2-2-1
1
тер Стеген
4
Вермален
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
6
Роберто
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-2-3-2
1
Эррерин
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
2
Боведа
15
Леке
18
Баленсиага
14
Эрасо
14
Сусаета
17
Рико
20
Адурис
9
Уильямс
4
Вермален
5
Бускетс
5
Бускетс
4
Вермален
17
Рико
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
17
Рико
14
Эрасо
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Эрасо
14
Сусаета
9
Мерино
9
Мерино
14
Сусаета
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Барселона - Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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