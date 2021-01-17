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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 17 января 2021
Барселона
17.01.2021, воскресенье, 23:00
Суперкубок Испании, Финал
2 : 3
Завершен
Атлетик
40'
А. Гризманн
77'
А. Гризманн
42'
О. де Маркос
90'
А. Вильялибре
94'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетик
Красная карточка
Л. Месси
120'
+1
Желтая карточка
Ж. Альба
114'
110'
Желтая карточка
Х. Морсильо
109'
Желтая карточка
А. Вильялибре
108'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Уильямс
Замена
Тринкау
️️️️
К. Лангле
108'
Замена
Р. Пуч
️️️️
С. Бускетс
97'
95'
Замена
У. Нуньес
️️️️
И. Мартинес
94'
ГОЛ! 2:3!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Муньяин
90'
ГОЛ! 2:2!
А. Вильялибре
Пас отдал
И. Муньяин
Замена
М. Пьянич
️️️️
Педри
88'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
У. Дембеле
88'
83'
Замена
И. Леке
️️️️
М. Баленсиага
83'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
81'
Замена
А. Беренгер
️️️️
А. Капа
81'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Ж. Альба
77'
67'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
О. Мингеса
️️️️
С. Дест
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
О. де Маркос
Пас отдал
И. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
40'
Желтая карточка
К. Лангле
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
33
Араухо
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Месси
7
Гризманн
3-2-2-1-2
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
18
Баленсиага
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
8
Дест
30
Мингеса
30
Мингеса
8
Дест
8
Педри
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Педри
5
Бускетс
10
Пуч
10
Пуч
5
Бускетс
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Дембеле
2
Лангле
7
Тринкау
7
Тринкау
2
Лангле
9
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
9
Уильямс
2
Капа
7
Беренгер
7
Беренгер
2
Капа
26
Мартинес
14
Нуньес
14
Нуньес
26
Мартинес
18
Баленсиага
15
Леке
15
Леке
18
Баленсиага
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Остались в запасе
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Атлетик
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
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