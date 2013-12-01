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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 01 декабря 2013
Атлетик
01.12.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
69'
И. Муньяин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Рико
88'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
87'
85'
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
Замена
У. Альбисуа
️️️️
М. Баленсиага
81'
78'
Желтая карточка
Адриано
76'
Замена
С. Роберто
️️️️
Хави
71'
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
М. Сусаета
69'
Желтая карточка
Г. Токеро
68'
57'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
М. Баленсиага
56'
54'
Желтая карточка
Неймар
Желтая карточка
М. Рико
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ОП
17
Микель Рико
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Педро
ПВ
4-2-1-2-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
18
Гурпеги
51
Ираола
8
Итурраспе
17
Рико
21
Эррера
10
Муньяин
14
Сусаета
23
Токеро
4-1-2-1-2
13
Пинто
33
Монтойя
14
Маскерано
3
Пике
3
Адриано
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Неймар
4
Санчес
4
Фабрегас
18
Баленсиага
34
Альбисуа
34
Альбисуа
18
Баленсиага
17
Рико
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
17
Рико
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
6
Хави
6
Роберто
6
Роберто
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Ойер
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Атлетик - Барселона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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