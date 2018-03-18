Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 18 марта 2018
Барселона
18.03.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
8'
П. Алькасер
30'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
Замена
А. Гомеш
️️️️
Ф. Коутиньо
85'
Замена
А. Видаль
️️️️
П. Алькасер
74'
71'
Замена
А. Адурис
️️️️
С. Мерино
Замена
А. Иньеста
️️️️
У. Дембеле
64'
63'
Замена
И. Уильямс
️️️️
М. Сусаета
46'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Б. Эчебаррия
40'
Желтая карточка
И. Леке
Желтая карточка
У. Дембеле
39'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
У. Дембеле
30'
Желтая карточка
С. Умтити
17'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Ж. Альба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетик
13
Кепа
ВР
4
Энрик Саборит
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Микель Сан Хосе
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-3-3-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
6
Роберто
18
Паулиньо
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Месси
9
Алькасер
3-3-3-1
13
Кепа
15
Леке
26
Мартинес
14
Нуньес
18
де Маркос
12
Сан Хосе
4
Саборит
14
Сусаета
7
Эчебаррия
14
Гарсия
9
Мерино
9
Алькасер
22
Видаль
22
Видаль
9
Алькасер
10
Дембеле
8
Иньеста
8
Иньеста
10
Дембеле
11
Коутиньо
20
Гомеш
20
Гомеш
11
Коутиньо
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
14
Сусаета
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Сусаета
9
Мерино
20
Адурис
20
Адурис
9
Мерино
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Барселона - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Барселона
Атлетик
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+