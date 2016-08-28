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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 28 августа 2016
Атлетик
28.08.2016, воскресенье, 21:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
21'
И. Ракитич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
Желтая карточка
М. Баленсиага
90'
84'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
83'
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сусаета
76'
71'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Д. Суарес
71'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
С. Умтити
Желтая карточка
Х. Эрасо
62'
Замена
М. Весга
️️️️
А. Итурраспе
62'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Эрасо
62'
59'
Желтая карточка
С. Роберто
Желтая карточка
А. Итурраспе
56'
Желтая карточка
М. Сусаета
45'
+1
38'
Желтая карточка
Л. Суарес
38'
Желтая карточка
С. Бускетс
21'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Пас отдал
А. Туран
10'
Желтая карточка
С. Умтити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
(К)
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ОП
8
Андер Итурраспе
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
66
Арда Туран
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
13
Кепа
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
2
Боведа
14
Ляпорт
18
де Маркос
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
14
Эрасо
14
Сусаета
20
Адурис
9
Уильямс
3-1-2-2-2
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Месси
4
Суарес
9
Суарес
66
Туран
8
Итурраспе
6
Весга
6
Весга
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Эрасо
14
Гарсия
14
Гарсия
14
Эрасо
14
Умтити
14
Маскерано
14
Маскерано
14
Умтити
4
Суарес
20
Гомеш
20
Гомеш
4
Суарес
66
Туран
12
Рафинья
12
Рафинья
66
Туран
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
13
Кепа
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетик - Барселона
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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