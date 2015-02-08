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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 08 февраля 2015
Атлетик
08.02.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 5
Завершен
Барселона
59'
М. Рико
66'
А. Адурис
15'
Л. Месси
26'
Л. Суарес
62'
О. де Маркос (АГ)
64'
Неймар
86'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
Желтая карточка
К. Гурпеги
90'
+1
86'
ГОЛ! 2:5!
Педро
Пас отдал
С. Бускетс
80'
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
Замена
К. Гурпеги
️️️️
И. Муньяин
78'
Красная карточка
Х. Этчейта
74'
72'
Замена
Рафинья
️️️️
Хави
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Сусаета
70'
69'
Замена
Адриано
️️️️
Д. Алвес
Желтая карточка
У. Лопес
68'
ГОЛ! 2:4!
А. Адурис
Пас отдал
И. Муньяин
66'
64'
ГОЛ! 1:4!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
О. де Маркос
ГОЛ! 1:2!
М. Рико
59'
Замена
Й. Ортенече
️️️️
М. Баленсиага
51'
45'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
М. Баленсиага
39'
26'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ОП
12
Микель Сан Хосе
(К)
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
47
Агер Акетче
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
де Маркос
17
Рико
12
Сан Хосе
8
Лопес
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
22
Матье
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
18
Баленсиага
18
Ортенече
18
Ортенече
18
Баленсиага
14
Сусаета
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
18
Гурпеги
18
Гурпеги
10
Муньяин
10
Алвес
3
Адриано
3
Адриано
10
Алвес
6
Хави
12
Рафинья
12
Рафинья
6
Хави
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетик - Барселона
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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