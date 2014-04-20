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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 20 апреля 2014
Барселона
20.04.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
71'
Педро
73'
Л. Месси
51'
А. Адурис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
86'
85'
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Сусаета
81'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
А. Итурраспе
Желтая карточка
Педро
76'
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
73'
72'
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ! 1:1!
Педро
Пас отдал
А. Санчес
71'
70'
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
68'
63'
Замена
М. Рико
️️️️
Э. Моран
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Желтая карточка
М. Бартра
22'
7'
Желтая карточка
А. Итурраспе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Александр Сонг
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Атлетик
1
Горка Ирайсос
(К)
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ОП
39
Эрик Моран
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
3
Адриано
14
Маскерано
5
Бартра
10
Алвес
8
Сонг
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
4-2-1-2-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
Баленсиага
8
Итурраспе
39
Моран
21
Эррера
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
6
Хави
4
Фабрегас
4
Фабрегас
6
Хави
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
39
Моран
17
Рико
17
Рико
39
Моран
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
14
Сусаета
23
Токеро
23
Токеро
14
Сусаета
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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