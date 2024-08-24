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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 24 августа 2024
Барселона
24.08.2024, суббота, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
24'
Л. Ямаль
75'
Р. Левандовски
42'
О. Сансет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Атлетик
90'
+6
Желтая карточка
М. Хаурегисар
Желтая карточка
Ф. Лопес
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Ж. Мартин
️️️️
А. Бальде
90'
+1
Замена
П. Виктор
️️️️
Л. Ямаль
90'
+1
87'
Желтая карточка
И. Леке
Желтая карточка
Р. Левандовски
85'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
М. Берналь
83'
78'
Замена
А. Эррера
️️️️
Б. Прадос
78'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
И. Уильямс
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
75'
72'
Замена
А. Арес
️️️️
А. Беренгер
Замена
Ф. Лопес
️️️️
Ф. Торрес
63'
63'
Замена
М. Хаурегисар
️️️️
М. Весга
62'
Замена
У. Гомес
️️️️
О. Сансет
56'
Желтая карточка
А. Беренгер
Желтая карточка
М. Берналь
49'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Сансет
Желтая карточка
П. Кубарси
41'
38'
Желтая карточка
Е. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Л. Ямаль
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К)
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Марк Берналь
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Алекс Валье
ЦЗ
18
Жерар Мартин
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
41
Ойер Гастези
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-2-3-1
1
тер Стеген
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
22
Берналь
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
4-1-1-3-1
13
Падилья
15
Леке
5
Альварес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Весга
6
Прадос
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
22
Берналь
24
Гарсия
24
Гарсия
22
Берналь
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
9
Торрес
7
Лопес
7
Лопес
9
Торрес
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
6
Весга
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Прадос
21
Эррера
21
Эррера
6
Прадос
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
7
Беренгер
7
Арес
7
Арес
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Алекс Валье
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Хулен Агирресабала
ВР
41
Ойер Гастези
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Алекс Валье
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
41
Ойер Гастези
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
4
5
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
16
Офсайды
2
5
Количество передач
566
289
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.04
1.06
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
- : -
06.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Малага
3 : 4
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Посещаемость:
46448 из 55926 зрителей (83%)
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