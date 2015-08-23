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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 23 августа 2015
Атлетик
23.08.2015, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
54'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
82'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Рафинья
75'
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
И. Гомес
71'
68'
Замена
М. Бартра
️️️️
С. Бускетс
66'
Травма
С. Бускетс
64'
Желтая карточка
Т. Вермален
Замена
И. Гомес
️️️️
С. Мерино
62'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
М. Рико
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
Замена
Э. Боведа
️️️️
М. Баленсиага
50'
44'
Желтая карточка
И. Ракитич
Желтая карточка
Х. Эрасо
36'
Желтая карточка
Г. Элустондо
34'
31'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
19'
Замена
С. Роберто
️️️️
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
47
Агер Акетче
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
27
Хуан Камара
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-5-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
18
де Маркос
6
Элустондо
17
Рико
14
Сусаета
14
Эрасо
7
Эчебаррия
9
Мерино
20
Адурис
4-1-3-1-1
1
Браво
10
Алвес
4
Вермален
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
12
Рафинья
8
Иньеста
10
Месси
9
Суарес
18
Баленсиага
2
Боведа
2
Боведа
18
Баленсиага
17
Рико
18
Гурпеги
18
Гурпеги
17
Рико
9
Мерино
11
Гомес
11
Гомес
9
Мерино
10
Алвес
6
Роберто
6
Роберто
10
Алвес
5
Бускетс
5
Бартра
5
Бартра
5
Бускетс
12
Рафинья
19
Рамирес
19
Рамирес
12
Рафинья
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
27
Хуан Камара
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
27
Хуан Камара
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетик - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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