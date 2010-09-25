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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 25 сентября 2010
Атлетик
25.09.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 5 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
90'
И. Габилондо
55'
С. Кейта
74'
Хави
90+2'
С. Бускетс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
+2
ГОЛ! 1:3!
С. Бускетс
Пас отдал
Педро
ГОЛ! 1:2!
И. Габилондо
Пас отдал
О. де Маркос
Красная карточка
Д. Вилья
Желтая карточка
Й. Ортенече
Замена
Б. Кркич
️️️️
Хави
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 0:2!
Хави
Пас отдал
Максвелл
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 0:1!
С. Кейта
Пас отдал
Д. Вилья
Замена
А. Осио
️️️️
П. Орбаис
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Мартинес
Замена
Максвелл
️️️️
Адриано
Красная карточка
Ф. Аморебиета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
18
Карлос Гурпеги
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
12
Сан Хосе
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
6
Орбаис
11
Габилондо
26
Мартинес
18
Гурпеги
12
Льоренте
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
3
Адриано
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
9
Педро
7
Вилья
8
Иньеста
6
Орбаис
20
Осио
20
Осио
6
Орбаис
26
Мартинес
18
де Маркос
18
де Маркос
26
Мартинес
12
Льоренте
8
Итурраспе
8
Итурраспе
12
Льоренте
3
Адриано
17
Максвелл
17
Максвелл
3
Адриано
8
Иньеста
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Иньеста
6
Хави
9
Кркич
9
Кркич
6
Хави
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
1
Рауль Фернандес
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетик - Барселона
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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