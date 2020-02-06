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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 06 февраля 2020
Атлетик
06.02.2020, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Барселона
90+3'
И. Уильямс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Барселона
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Гомес
90'
+3
Замена
И. Гомес
️️️️
Р. Гарсия
89'
80'
Замена
С. Умтити
️️️️
Ж. Пике
78'
Травма
Ж. Пике
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Муньяин
77'
72'
Желтая карточка
Ж. Пике
69'
Замена
Артур
️️️️
И. Ракитич
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Весга
66'
Желтая карточка
А. Капа
64'
57'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Фати
56'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Желтая карточка
М. Весга
53'
Желтая карточка
Е. Альварес
45'
41'
Желтая карточка
Ж. Альба
40'
Желтая карточка
Л. Месси
6'
Желтая карточка
Н. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетик
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Симон
5
Альварес
14
Нуньес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
14
Дани Гарсия
2
Капа
14
Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
4-1-3-2
1
тер Стеген
27
Семеду
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
21
де Йонг
10
Месси
31
Фати
6
Весга
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
6
Весга
10
Муньяин
20
Адурис
20
Адурис
10
Муньяин
14
Гарсия
11
Гомес
11
Гомес
14
Гарсия
3
Пике
14
Умтити
14
Умтити
3
Пике
11
Ракитич
6
Артур
6
Артур
11
Ракитич
31
Фати
7
Гризманн
7
Гризманн
31
Фати
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Атлетик - Барселона
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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