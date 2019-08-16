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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 16 августа 2019
Атлетик
16.08.2019, пятница, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
89'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
А. Капа
89'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Уильямс
88'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
У. Лопес
81'
76'
Замена
К. Перес
️️️️
С. Роберто
Замена
О. Сансет
️️️️
О. де Маркос
66'
Желтая карточка
У. Нуньес
65'
60'
Желтая карточка
Ж. Пике
46'
Замена
И. Ракитич
️️️️
К. Аленья
37'
Замена
Рафинья
️️️️
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Симон
18
де Маркос
14
Нуньес
5
Альварес
17
Бершиче
2
Капа
8
Лопес
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
4-3-1-2
1
тер Стеген
27
Семеду
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
6
Роберто
10
Аленья
21
де Йонг
10
Дембеле
9
Суарес
7
Гризманн
18
де Маркос
8
Сансет
8
Сансет
18
де Маркос
8
Лопес
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Лопес
9
Уильямс
20
Адурис
20
Адурис
9
Уильямс
9
Суарес
12
Рафинья
12
Рафинья
9
Суарес
10
Аленья
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Аленья
6
Роберто
23
Перес
23
Перес
6
Роберто
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
3
Дани Вивиан
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
3
Дани Вивиан
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
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