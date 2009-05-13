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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 13 мая 2009
Барселона
13.05.2009, среда, 23:55
Испания. Кубок, Финал
4 : 1
Завершен
Атлетик
32'
Я. Туре
54'
Л. Месси
58'
Б. Кркич
64'
Хави
10'
Г. Токеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетик
Замена
М. Сильвинью
️️️️
Я. Туре
Замена
️️️️
Хави
Замена
А. Глеб
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 4:1!
Хави
Замена
️️️️
П. Орбаис
Замена
Й. Велес
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ! 3:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Л. Месси
Замена
М. Сусаета
️️️️
Д. Лопес
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
Койкили
ГОЛ! 1:1!
Я. Туре
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Я. Туре
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Токеро
Пас отдал
Ф. Йесте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
27
Давид Лопес
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
33
Франсиско Йесте
(К)
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
Атлетик
0
Армандо
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Йон Велес
ЦФ
4-3-1-2
13
Пинто
5
Пуйоль
3
Пике
42
Туре
10
Алвес
20
Кейта
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
9
Кркич
9
Это'О
4-1-3-2
1
Ирайсос
51
Ираола
20
Осио
45
Аморебиета
3
Койкили
88
Мартинес
33
Йесте
6
Орбаис
27
Лопес
12
Льоренте
23
Токеро
42
Туре
0
Сильвинью
0
Сильвинью
42
Туре
9
Кркич
11
Глеб
11
Глеб
9
Кркич
27
Лопес
14
Сусаета
14
Сусаета
27
Лопес
23
Токеро
21
Велес
21
Велес
23
Токеро
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
26
Виктор Вальдес
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
0
Армандо
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Барселона - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Луис Медина Канталехо
(Севилья)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"Спорт" 23:55 (прямая)
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