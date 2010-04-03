Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 03 апреля 2010
Барселона
03.04.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
4 : 1
Завершен
Атлетик
27'
Жеффрен
41'
Б. Кркич
59'
Б. Кркич
67'
Л. Месси
76'
М. Сусаета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
ГОЛ! 4:1!
М. Сусаета
Пас отдал
Ф. Йесте
Замена
Джонатан
️️️️
Я. Туре
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Ф. Льоренте
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
️️️️
Жеффрен
ГОЛ! 3:0!
Б. Кркич
Пас отдал
Э. Абидаль
Травма
Жеффрен
Замена
Хави
️️️️
С. Бускетс
Замена
️️️️
Д. Лопес
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Габилондо
ГОЛ! 2:0!
Б. Кркич
Пас отдал
К. Пуйоль
ГОЛ! 1:0!
Жеффрен
Пас отдал
Э. Абидаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ПЗ
17
Максвелл
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Жеффрен
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
АП
27
Давид Лопес
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-4-1-1
26
Вальдес
22
Абидаль
3
Пике
19
Чигринский
5
Пуйоль
17
Максвелл
5
Бускетс
42
Туре
9
Жеффрен
10
Месси
9
Кркич
4-1-1-3-1
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
45
Аморебиета
3
Койкили
88
Мартинес
18
Гурпеги
27
Лопес
14
Сусаета
11
Габилондо
12
Льоренте
42
Туре
6
Джонатан
6
Джонатан
42
Туре
5
Бускетс
6
Хави
6
Хави
5
Бускетс
12
Льоренте
8
Итурраспе
8
Итурраспе
12
Льоренте
11
Габилондо
23
Токеро
23
Токеро
11
Габилондо
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Барселона - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Атлетик
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
7
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
12
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
7
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
12
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+