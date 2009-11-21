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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 21 ноября 2009
Атлетик
21.11.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
63'
Г. Токеро
54'
Д. Алвес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
Замена
Т. Анри
️️️️
Хави
Замена
О. де Маркос
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Б. Кркич
️️️️
Л. Месси
Замена
И. Габилондо
️️️️
Ф. Йесте
Желтая карточка
С. Кейта
ГОЛ! 1:1!
Г. Токеро
Пас отдал
Ф. Льоренте
Замена
Г. Токеро
️️️️
П. Орбаис
ГОЛ! 0:1!
Д. Алвес
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
(К)
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Йон Велес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
29
Устариц
51
Ираола
88
Мартинес
6
Орбаис
18
Гурпеги
33
Йесте
14
Сусаета
12
Льоренте
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
19
Чигринский
3
Пике
17
Максвелл
20
Кейта
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
9
Педро
8
Иньеста
12
Льоренте
18
де Маркос
18
де Маркос
12
Льоренте
33
Йесте
11
Габилондо
11
Габилондо
33
Йесте
6
Орбаис
23
Токеро
23
Токеро
6
Орбаис
6
Хави
12
Анри
12
Анри
6
Хави
10
Месси
9
Кркич
9
Кркич
10
Месси
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Йон Велес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетик - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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