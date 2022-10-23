Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 23 октября 2022
Барселона
23.10.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
4 : 0
Завершен
Атлетик
12'
У. Дембеле
18'
С. Роберто
22'
Р. Левандовски
73'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Атлетик
89'
Желтая карточка
М. Весга
Желтая карточка
Э. Гарсия
78'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
У. Дембеле
73'
Желтая карточка
С. Бускетс
71'
70'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
70'
Замена
У. Венцедор
️️️️
О. Саррага
Замена
М. Алонсо
️️️️
Ж. Кунде
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Педри
63'
Замена
А. Фати
️️️️
Р. Левандовски
63'
60'
Замена
О. Сансет
️️️️
Д. Гарсия
60'
Замена
И. Леке
️️️️
О. де Маркос
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Гави
34'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
У. Дембеле
22'
21'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
А. Эррера
ГОЛ! 2:0!
С. Роберто
Пас отдал
У. Дембеле
18'
16'
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Р. Левандовски
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-1-4-1-1
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
24
Гарсия
5
Бускетс
6
Роберто
8
Педри
6
Гави
21
де Йонг
10
Дембеле
9
Левандовски
4-1-2-2-1
1
Симон
18
де Маркос
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
6
Саррага
21
Эррера
7
Беренгер
10
Уильямс
9
Уильямс
23
Кунде
3
Алонсо
3
Алонсо
23
Кунде
6
Гави
19
Кессье
19
Кессье
6
Гави
9
Левандовски
31
Фати
31
Фати
9
Левандовски
8
Педри
14
Торрес
14
Торрес
8
Педри
Дани Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
Дани Гарсия
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
21
Эррера
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
21
Эррера
6
Саррага
12
Венцедор
12
Венцедор
6
Саррага
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Барселона
Атлетик
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
11:25
2
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Флик оценил разгром «Сабаха» «Барселоной»
08:15
1
Флик побил рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
00:11
1
Лига чемпионов. «Барселона» легко обыграла «Сабах» в Баку (4:1)
Вчера, 22:42
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
11:25
2
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Флик оценил разгром «Сабаха» «Барселоной»
08:15
1
Флик побил рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
00:11
1
Лига чемпионов. «Барселона» легко обыграла «Сабах» в Баку (4:1)
Вчера, 22:42
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+