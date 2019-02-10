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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 10 февраля 2019
Атлетик
10.02.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
Вторая желтая
О. де Маркос
90'
+1
Желтая карточка
Е. Альварес
90'
+1
78'
Желтая карточка
С. Бускетс
72'
Желтая карточка
К. Лангле
Желтая карточка
О. де Маркос
68'
Желтая карточка
Д. Гарсия
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Барселона
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Малком
ПВ
3-2-3-2
1
Эррерин
17
Бершиче
26
Мартинес
5
Альварес
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Сусаета
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
9
Уильямс
14
Гарсия
3-4-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
2
Лангле
23
Видаль
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Роберто
10
Месси
11
Коутиньо
9
Суарес
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетик - Барселона
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
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