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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 31 марта 2012
Барселона
31.03.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
40'
А. Иньеста
58'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Санчес
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Педро
️️️️
К. Тельо
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Перес
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Гомес
ГОЛ! 1:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Горка Ирайсос
(К)
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПВ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Алькантара
37
Тельо
10
Месси
4
Санчес
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
5
Экиза
18
Ортенече
88
Мартинес
21
Перес
8
Итурраспе
14
Сусаета
11
Гомес
23
Токеро
4
Санчес
20
Кейта
20
Кейта
4
Санчес
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
37
Тельо
9
Педро
9
Педро
37
Тельо
21
Перес
21
Эррера
21
Эррера
21
Перес
11
Гомес
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Гомес
23
Токеро
12
Льоренте
12
Льоренте
23
Токеро
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Барселона - Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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