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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 30 мая 2015
Барселона
30.05.2015, суббота, 22:30
Испания. Кубок, Финал
3 : 1
Завершен
Атлетик
20'
Л. Месси
36'
Неймар
73'
Л. Месси
81'
И. Уильямс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетик
Желтая карточка
С. Бускетс
88'
Желтая карточка
Неймар
87'
87'
Желтая карточка
А. Адурис
81'
ГОЛ! 3:1!
И. Уильямс
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
78'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Ж. Альба
77'
75'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Рико
74'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
73'
67'
Желтая карточка
И. Уильямс
59'
Желтая карточка
М. Баленсиага
58'
Замена
М. Сусаета
️️️️
А. Ираола
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
56'
42'
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
Ж. Пике
41'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
36'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ПЗ
17
Микель Рико
ЛП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
12
Микель Сан Хосе
ЦП
51
Андони Ираола
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-4-2
1
Эррерин
5
Бустинса
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
Баленсиага
51
Ираола
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
17
Рико
9
Уильямс
20
Адурис
18
Альба
22
Матье
22
Матье
18
Альба
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
51
Ираола
14
Сусаета
14
Сусаета
51
Ираола
17
Рико
11
Гомес
11
Гомес
17
Рико
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
47
Агер Акетче
АП
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:25 (прямая)
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