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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 17 апреля 2021
Атлетик
17.04.2021, суббота, 22:30
Испания. Кубок, Финал
0 : 4
Завершен
Барселона
60'
А. Гризманн
63'
Ф. де Йонг
68'
Л. Месси
72'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Барселона
Желтая карточка
Ю. Бершиче
90'
88'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
О. Мингеса
87'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Гризманн
82'
Замена
Р. Араухо
️️️️
Ж. Пике
81'
Замена
И. Мориба
️️️️
Педри
74'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Дест
72'
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
68'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Ф. де Йонг
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
У. Лопес
68'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
67'
Замена
У. Нуньес
️️️️
Е. Альварес
67'
63'
ГОЛ! 0:2!
Ф. де Йонг
Пас отдал
Ж. Альба
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Ф. де Йонг
Замена
М. Весга
️️️️
А. Беренгер
54'
Замена
И. Леке
️️️️
И. Муньяин
46'
Желтая карточка
Д. Гарсия
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
18
Баленсиага
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
8
Лопес
10
Муньяин
7
Беренгер
14
Гарсия
9
Уильямс
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
2
Лангле
3
Пике
30
Мингеса
8
Дест
5
Бускетс
18
Альба
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
7
Гризманн
8
Лопес
17
Бершиче
17
Бершиче
8
Лопес
5
Альварес
14
Нуньес
14
Нуньес
5
Альварес
10
Муньяин
15
Леке
15
Леке
10
Муньяин
7
Беренгер
6
Весга
6
Весга
7
Беренгер
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
8
Дест
6
Роберто
6
Роберто
8
Дест
3
Пике
33
Араухо
33
Араухо
3
Пике
8
Педри
6
Мориба
6
Мориба
8
Педри
7
Гризманн
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Гризманн
30
Мингеса
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
30
Мингеса
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
13
Хокин Эскьета
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Атлетик - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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