В 19 туре Серии А «Торино» на своем поле примет «Удинезе». Команды находятся рядом в таблице, но подходят к очной встрече в разном игровом состоянии. Хозяева демонстрируют стабильную результативность, тогда как гости испытывают проблемы с балансом между атакой и обороной, особенно в выездных матчах.

«Торино»

Победа над «Вероной» со счетом 3:0 стала важным сигналом – «Торино» умеет наказывать соперников за ошибки. Команда забивает уже в семи матчах Серии А подряд и в среднем отличается 1.60 раза за игру в последних пяти турах. При этом оборона не выглядит безупречно, но пропускает относительно немного – около одного мяча за матч. Никола Влашич остается ключевым элементом атакующих действий, а игра через фланги приносит результат.

«Удинезе»

«Удинезе» уступил «Комо» 0:1 и продлил серию без побед до трех матчей. В последних пяти играх команда забила всего 4 мяча и пропустила 9, что говорит о заметных проблемах в защите. Особенно тревожна гостевая форма – три поражения подряд на выезде в Серии А. При этом атакующий потенциал сохраняется, но реализация моментов оставляет желать лучшего.

Факты о командах

«Торино»

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

Не проигрывает «Удинезе» в 6 последних очных встречах

«Удинезе»

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)

Проигрывает 3 последних выездных матча

Забивает в среднем 0.80 гола за матч

Прогноз на матч «Торино» – «Удинезе»

С учетом текущей формы и статистики очных встреч преимущество на стороне «Торино». Хозяева стабильно забивают и лучше выглядят структурно, тогда как «Удинезе» регулярно допускает ошибки в обороне, особенно на выезде. Матч вряд ли получится сверхрезультативным, но шансы «Торино» на положительный результат выглядят выше.

