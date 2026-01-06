Введите ваш ник на сайте
«Торино» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 7 января 2026 с коэффициентом 2.35

06 января 2026 9:00
Торино - Удинезе
07 янв. 2026, среда 22:45 | Италия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Торино»
Сделать ставку

В 19 туре Серии А «Торино» на своем поле примет «Удинезе». Команды находятся рядом в таблице, но подходят к очной встрече в разном игровом состоянии. Хозяева демонстрируют стабильную результативность, тогда как гости испытывают проблемы с балансом между атакой и обороной, особенно в выездных матчах.

«Торино»

Победа над «Вероной» со счетом 3:0 стала важным сигналом – «Торино» умеет наказывать соперников за ошибки. Команда забивает уже в семи матчах Серии А подряд и в среднем отличается 1.60 раза за игру в последних пяти турах. При этом оборона не выглядит безупречно, но пропускает относительно немного – около одного мяча за матч. Никола Влашич остается ключевым элементом атакующих действий, а игра через фланги приносит результат.

«Удинезе»

«Удинезе» уступил «Комо» 0:1 и продлил серию без побед до трех матчей. В последних пяти играх команда забила всего 4 мяча и пропустила 9, что говорит о заметных проблемах в защите. Особенно тревожна гостевая форма – три поражения подряд на выезде в Серии А. При этом атакующий потенциал сохраняется, но реализация моментов оставляет желать лучшего.

Факты о командах

«Торино»

  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Удинезе» в 6 последних очных встречах

«Удинезе»

  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Проигрывает 3 последних выездных матча
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч

Личные встречи
48% (15)
19% (6)
32% (10)
42
Забитых мячей
31
1.35
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
1 : 2
07.01.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
2 : 0
23.04.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 2
29.12.2024
Торино
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
0 : 2
16.03.2024
Торино
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 1
23.12.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
1 : 0
05.02.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
1 : 2
23.10.2022
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2 : 0
06.02.2022
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2 : 1
22.11.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 1
10.04.2021
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2 : 3
12.12.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1 : 0
23.06.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 0
20.10.2019
Торино
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 0
10.02.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 1
16.09.2018
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
2 : 0
11.02.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 3
20.09.2017
Торино
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
2 : 2
02.04.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2 : 2
31.10.2016
Торино
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1 : 5
30.04.2016
Торино
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
0 : 1
20.12.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
3 : 2
08.03.2015
Торино
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
1 : 0
19.10.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
2 : 0
27.04.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0 : 2
15.12.2013
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
10.02.2013
Торино
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
0 : 0
26.09.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 0
22.02.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
2 : 0
05.10.2008
Торино
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
0 : 1
19.03.2008
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 1
31.10.2007
Торино
Показать все

Прогноз на матч «Торино» – «Удинезе»

С учетом текущей формы и статистики очных встреч преимущество на стороне «Торино». Хозяева стабильно забивают и лучше выглядят структурно, тогда как «Удинезе» регулярно допускает ошибки в обороне, особенно на выезде. Матч вряд ли получится сверхрезультативным, но шансы «Торино» на положительный результат выглядят выше.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Торино» – коэффициент 2.35
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

2.35
Победа «Торино»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А
18+
