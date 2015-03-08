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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Торино
Удинезе - Торино: обзор матча 08 марта 2015
Удинезе
08.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 2
Завершен
Торино
17'
А. Ди Натале
25'
К. Молинаро (АГ)
49'
М. Ваге
15'
Ф. Квальярелла
69'
М. Бенасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Торино
Замена
И. Бубнич
️️️️
М. Ваге
83'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Д. Пинци
76'
69'
ГОЛ! 3:2!
М. Бенасси
67'
Замена
Амаури
️️️️
М. Лопес
Желтая карточка
Д. Пинци
65'
64'
Желтая карточка
М. Бенасси
63'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Гацци
54'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Фарнеруд
Желтая карточка
П. Коне
53'
ГОЛ! 3:1!
М. Ваге
Пас отдал
А. Ди Натале
49'
Замена
Г. Силва
️️️️
Д. Паскуале
46'
31'
Желтая карточка
А. Гацци
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Молинаро
25'
Желтая карточка
Д. Паскуале
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Фарнеруд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
3-2-4-1
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
13
Ваге
26
Паскуале
30
Видмер
8
Гильерме
3
Пинци
25
Аллан
33
Коне
10
Ди Натале
4-4-2
93
Паделли
83
Бово
15
Глик
24
Моретти
3
Молинаро
14
Гацци
9
Фарнеруд
5
Вивес
33
Перес
27
Квальярелла
11
Лопес
26
Паскуале
11
Силва
11
Силва
26
Паскуале
13
Ваге
18
Бубнич
18
Бубнич
13
Ваге
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
14
Гацци
24
Бенасси
24
Бенасси
14
Гацци
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
11
Лопес
11
Амаури
11
Амаури
11
Лопес
Остались в запасе
Удинезе
Торино
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Удинезе - Торино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Удинезе Арена
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