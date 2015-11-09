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    Андреа Страмаччони

    Тренер
    Имя Андреа
    Фамилия Страмаччони
    Гражданство Италия
    Дата рождения 9 января 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спарта 6 6 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.08.2020 Зброевка 1 : 4 Спарта
    30.08.2020 Спарта 3 : 0 Сигма
    13.09.2020 Карвина 2 : 5 Спарта
    20.09.2020 Спарта 3 : 1 Фастав
    27.09.2020 Пршибрам 1 : 3 Спарта
    03.10.2020 Спарта 2 : 1 Яблонец
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