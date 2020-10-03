Статистика по турнирам

Чехия. Синот Лига 2020/2021 Чехия. Синот Лига 2019/2020 Лига Европы 2016/2017 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012