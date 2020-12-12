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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 12 декабря 2020
Торино
12.12.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 3
Завершен
Удинезе
66'
А. Белотти
67'
Ф. Бонаццоли
24'
И. Пуссетто
54'
Р. Де Пауль
69'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
Желтая карточка
С. Лукич
88'
82'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Р. Перейра
82'
Замена
К. Ласанья
️️️️
И. Пуссетто
81'
Желтая карточка
Р. Бекао
76'
Желтая карточка
Х. Муссо
69'
ГОЛ! 2:3!
И. Несторовски
Пас отдал
Р. Перейра
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бонаццоли
Пас отдал
А. Белотти
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Белотти
Пас отдал
Ф. Бонаццоли
66'
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Войвода
65'
62'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Ж. Деулофеу
61'
Замена
️️️️
Уолес
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Р. Перейра
Желтая карточка
М. Войвода
51'
Замена
️️️️
С. Мейте
46'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Дзадза
46'
Замена
А. Иццо
️️️️
Н. Н'Кулу
46'
43'
Замена
️️️️
Б. Нуйтинк
Желтая карточка
Лянко
37'
37'
Желтая карточка
Р. Перейра
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Пуссетто
Пас отдал
Ж. Деулофеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Торино
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
73
Самуэле Вианни
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
15
Уолес
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-4-2
46
Сиригу
15
Родригес
63
Н'Кулу
13
Лянко
90
Синго
23
Лукич
8
Ринкон
8
Мейте
17
Линетти
11
Дзадза
11
Белотти
4-3-2-1
1
Муссо
33
Самир
50
Бекао
17
Нуйтинк
4
Зеегелар
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
23
Пуссетто
37
Перейра
10
Деулофеу
63
Н'Кулу
4
Иццо
4
Иццо
63
Н'Кулу
23
Войвода
23
Войвода
Войвода
14
Гояк
14
Гояк
Войвода
11
Дзадза
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Дзадза
37
Перейра
17
Макенго
17
Макенго
37
Перейра
15
Уолес
15
Уолес
10
Деулофеу
90
Несторовски
90
Несторовски
10
Деулофеу
23
Пуссетто
15
Ласанья
15
Ласанья
23
Пуссетто
Остались в запасе
Торино
Удинезе
73
Самуэле Вианни
ЦФ
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
22
Петар Мичин
ЦФ
20
Мартин Палумбо
ЦП
2
Науэль Молина
ПЗ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
73
Самуэле Вианни
ЦФ
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
22
Петар Мичин
ЦФ
20
Мартин Палумбо
ЦП
2
Науэль Молина
ПЗ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Торино - Удинезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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