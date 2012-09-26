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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 26 сентября 2012
Торино
26.09.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
85'
Замена
Д. Пинци
️️️️
Аллан
Замена
К. Глик
️️️️
В. Ди Чезаре
75'
Замена
М. Сантана
️️️️
А. Стеванович
70'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Д. Сансоне
60'
56'
Замена
Р. Перейра
️️️️
П. Баррето
56'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Виллианс
Желтая карточка
Р. Меджиорини
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
8
Душан Баста
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЛП
25
Аллан
ЦП
7
Пабло Армеро
ЦП
88
Виллианс
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Торино
23
Лис Гомис
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
90
Симоне Верди
АП
93
Алу Диоп
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
33
Д'Амброзио
6
Ди Чезаре
21
Огбонна
36
Дармиан
8
Баша
14
Гацци
5
Вивес
91
Стеванович
69
Меджиорини
18
Сансоне
4-4-2
23
Бркич
4
Бенатиа
35
Кода
5
Данило
8
Баста
88
Виллианс
25
Аллан
7
Армеро
10
Лаццари
13
Ранеги
10
Баррето
6
Ди Чезаре
15
Глик
15
Глик
6
Ди Чезаре
91
Стеванович
11
Сантана
11
Сантана
91
Стеванович
18
Сансоне
9
Бьянки
9
Бьянки
18
Сансоне
88
Виллианс
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
88
Виллианс
25
Аллан
3
Пинци
3
Пинци
25
Аллан
10
Баррето
37
Перейра
37
Перейра
10
Баррето
Остались в запасе
Торино
Удинезе
23
Лис Гомис
ВР
93
Алу Диоп
ЦФ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
90
Симоне Верди
АП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
93
Алу Диоп
ЦФ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
90
Симоне Верди
АП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Торино - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стадио Олимпико
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