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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 22 февраля 2009
Торино
22.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
80'
П. Деллафьоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
Вторая желтая
М. Домицци
Желтая карточка
Н. Вентола
Желтая карточка
М. Исла
ГОЛ! 1:0!
П. Деллафьоре
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
Р. Стеллоне
Замена
Р. Стеллоне
️️️️
Р. Бьянки
Замена
Г. Инлер
️️️️
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
А. Розина
️️️️
Э. Корини
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Н. Вентола
️️️️
А. Гасбаррони
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Ч. Натали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
22
Маттео Серени
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
10
Юрген Саумель
ЦП
5
Эудженио Корини
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Кристиан Ободо
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Марко Ди Лорето
ЛП
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
7
Никола Вентола
ЦФ
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
Удинезе
37
Ян Копривец
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-2-4-1
22
Серени
20
Абате
26
Пизано
14
Натали
33
Рубин
15
Деллафьоре
18
Гасбаррони
5
Корини
21
Джемаили
10
Саумель
9
Бьянки
3-2-3-2
22
Беларди
27
Фелипе
25
Сапата
6
Домицци
22
Исла
26
Паскуале
10
Ободо
10
Д'Агостино
3
Пепе
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
5
Корини
27
Розина
27
Розина
5
Корини
18
Гасбаррони
7
Вентола
7
Вентола
18
Гасбаррони
9
Бьянки
77
Стеллоне
77
Стеллоне
9
Бьянки
10
Д'Агостино
88
Инлер
88
Инлер
10
Д'Агостино
9
Флоро Флорес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
4
Санчес
4
Санчес
10
Ди Натале
Остались в запасе
Торино
Удинезе
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Марко Ди Лорето
ЛП
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
6
Симоне Бароне
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
37
Ян Копривец
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Марко Ди Лорето
ЛП
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
6
Симоне Бароне
ЦП
Остались в запасе
37
Ян Копривец
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Торино - Удинезе
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Стадио Олимпико
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