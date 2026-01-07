Введите ваш ник на сайте
«Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 8 января 2026 с коэффициентом 1.65

07 января 2026 12:56
Аль-Наср - Аль-Кадисия
08 янв. 2026, четверг 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Аль-Насра»
Сделать ставку

Матч 14 тура Высшей лиги Саудовской Аравии сведет одного из главных фаворитов сезона «Аль-Наср» и крепкую «Аль-Кадисию», которая уверенно держится в верхней части таблицы. Хозяева идут вторыми и демонстрируют мощнейшую атаку чемпионата, тогда как гости занимают пятое место и также делают ставку на результативный футбол. Предстоящая встреча обещает высокий темп и большое количество опасных моментов.

«Аль-Наср»

Команда остается самой результативной в лиге, забив 37 мячей за 12 туров. «Аль-Наср» отличается в 30 матчах подряд, а в последних пяти играх забил 16 голов – в среднем 3.20 за матч. Даже поражение от «Аль-Ахли» не выбивается из общей картины: команда стабильно создает моменты и редко уходит с поля без голов. При этом оборона не выглядит идеальной – 6 пропущенных мячей за пять матчей говорят о возможных шансах для соперника.

«Аль-Кадисия»

Гости подходят к матчу на фоне уверенной победы 4:0 и серии из трех матчей без поражений. «Аль-Кадисия» забивает в шести встречах подряд и в среднем отличается 2.40 раза за игру в последних пяти матчах. Однако оборона команды нестабильна – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок, что может стать проблемой против самой мощной атаки лиги.

Факты о командах

«Аль-Наср»

  • Забивает в 30 матчах подряд
  • В среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей против «Аль-Кадисии»
  • Лучшая разница мячей в чемпионате

«Аль-Кадисия»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
  • Побеждает в 3 последних очных встречах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
3
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
1 : 2
08.01.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
18.04.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Наср
1 : 2
22.11.2024
Аль-Кадисия

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»

С учетом атакующего потенциала обеих команд и проблем в обороне гостей, хозяева выглядят фаворитами, но матч вряд ли получится закрытым. «Аль-Наср» должен воспользоваться своим классом и глубиной атаки, при этом «Аль-Кадисия» способна ответить забитым мячом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 3.5 гола – коэффициент 1.75

1.65
Победа «Аль-Насра»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Наср
