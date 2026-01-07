Матч 14 тура Высшей лиги Саудовской Аравии сведет одного из главных фаворитов сезона «Аль-Наср» и крепкую «Аль-Кадисию», которая уверенно держится в верхней части таблицы. Хозяева идут вторыми и демонстрируют мощнейшую атаку чемпионата, тогда как гости занимают пятое место и также делают ставку на результативный футбол. Предстоящая встреча обещает высокий темп и большое количество опасных моментов.

«Аль-Наср»

Команда остается самой результативной в лиге, забив 37 мячей за 12 туров. «Аль-Наср» отличается в 30 матчах подряд, а в последних пяти играх забил 16 голов – в среднем 3.20 за матч. Даже поражение от «Аль-Ахли» не выбивается из общей картины: команда стабильно создает моменты и редко уходит с поля без голов. При этом оборона не выглядит идеальной – 6 пропущенных мячей за пять матчей говорят о возможных шансах для соперника.

«Аль-Кадисия»

Гости подходят к матчу на фоне уверенной победы 4:0 и серии из трех матчей без поражений. «Аль-Кадисия» забивает в шести встречах подряд и в среднем отличается 2.40 раза за игру в последних пяти матчах. Однако оборона команды нестабильна – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок, что может стать проблемой против самой мощной атаки лиги.

Факты о командах

«Аль-Наср»

Забивает в 30 матчах подряд

В среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 9 из 11 последних матчей против «Аль-Кадисии»

Лучшая разница мячей в чемпионате

«Аль-Кадисия»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч

Побеждает в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»

С учетом атакующего потенциала обеих команд и проблем в обороне гостей, хозяева выглядят фаворитами, но матч вряд ли получится закрытым. «Аль-Наср» должен воспользоваться своим классом и глубиной атаки, при этом «Аль-Кадисия» способна ответить забитым мячом.

