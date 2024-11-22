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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Кадисия
Аль-Наср - Аль-Кадисия: обзор матча 22 ноября 2024
Аль-Наср
22.11.2024, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Кадисия
32'
К. Роналду
37'
Х. Киньонес
50'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Кадисия
90'
+5
Замена
A. Al-Othman
️️️️
П. Обамеянг
90'
Замена
Х. Аль-Монассар
️️️️
М. Абулшамат
82'
Желтая карточка
Н. Нандес
Желтая карточка
М. Маран
81'
76'
Замена
И. Альмена
️️️️
Т. Аль-Аммар
Замена
М. Маран
️️️️
А. Яхья
70'
66'
Желтая карточка
Х. Киньонес
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
С. Аль-Ганнам
65'
Замена
А. Яхья
️️️️
А. Габриэль
65'
50'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Х. Киньонес
37'
ГОЛ! 1:1!
Х. Киньонес
Пас отдал
Т. Аль-Аммар
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Симакан
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Начо
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
23
Икер Альмена
ПВ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
77
Брозович
10
Мане
25
Отавио
20
Габриэль
7
Роналду
29
Гариб
4-4-2
1
Кастелс
17
Альварес
2
Абулшамат
4
Такри
6
Начо
11
Азази
7
Аль-Аммар
21
Пуэртас
8
Нандес
7
Обамеянг
33
Киньонес
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
20
Габриэль
23
Яхья
23
Яхья
20
Габриэль
Яхья
16
Маран
16
Маран
Яхья
2
Абулшамат
52
Аль-Монассар
52
Аль-Монассар
2
Абулшамат
7
Аль-Аммар
23
Альмена
23
Альмена
7
Аль-Аммар
7
Обамеянг
9
9
7
Обамеянг
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Кадисия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Кадисия
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
22
Офсайды
6
1
Количество передач
567
301
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Информация о матче
Главный судья:
S Ivanov,
Стадион:
Аль-Авивал
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