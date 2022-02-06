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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Торино
Удинезе - Торино: обзор матча 06 февраля 2022
Удинезе
06.02.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Торино
90+3'
Н. Молина
90+7'
И. Пуссетто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Торино
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Пуссетто
90'
+7
ГОЛ! 1:0!
Н. Молина
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
Р. Мандрагора
Замена
Уолес
️️️️
Т. Арслан
82'
Замена
Н. Молина
️️️️
Б. Соппи
81'
72'
Желтая карточка
Д. Прат
71'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
Замена
И. Пуссетто
️️️️
И. Саксесс
71'
67'
Желтая карточка
У. Синго
Желтая карточка
Т. Арслан
67'
Желтая карточка
Б. Соппи
66'
65'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
52'
Замена
Т. Побега
️️️️
А. Буонджорно
Желтая карточка
М. Яяло
36'
20'
Желтая карточка
С. Лукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
61
Марко Балларини
ЦП
75
Риккардо Пинци
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Демба Сек
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
4
Зеегелар
50
Бекао
4
Мари
13
Удогие
2
Соппи
30
Арслан
17
Макенго
18
Яяло
23
Бету
90
Саксесс
3-3-2-1-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
4
Зима
4
Буонджорно
23
Войвода
8
Мандрагора
15
Родригес
23
Лукич
26
Прат
7
Брекало
19
Санабрия
2
Соппи
20
Молина
20
Молина
2
Соппи
30
Арслан
15
Уолес
15
Уолес
30
Арслан
90
Саксесс
23
Пуссетто
23
Пуссетто
90
Саксесс
4
Буонджорно
4
Побега
4
Побега
4
Буонджорно
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
Остались в запасе
Удинезе
Торино
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
61
Марко Балларини
ЦП
75
Риккардо Пинци
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Демба Сек
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
61
Марко Балларини
ЦП
75
Риккардо Пинци
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Демба Сек
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Удинезе - Торино
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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