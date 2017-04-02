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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 02 апреля 2017
Торино
02.04.2017, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
70'
Э. Моретти
83'
А. Белотти
50'
Я. Янкто
68'
С. Перица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
90'
Желтая карточка
Я. Янкто
85'
Замена
Ридер
️️️️
С. Перица
ГОЛ! 2:2!
А. Белотти
83'
77'
Замена
А. Аднан
️️️️
С. Кумс
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Базелли
71'
ГОЛ! 1:2!
Э. Моретти
70'
68'
ГОЛ! 0:2!
С. Перица
61'
Замена
Т. Арто
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Л. Бойе
️️️️
С. Лукич
56'
54'
Желтая карточка
Г. Анджелла
50'
ГОЛ! 0:1!
Я. Янкто
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Я. Фальке
14'
9'
Желтая карточка
С. Кумс
Желтая карточка
Л. Россеттини
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЛП
16
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
18
Африйе Аква
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Молинаро
24
Моретти
13
Россеттини
77
Дзаппакоста
33
Базелли
16
Лукич
18
Аква
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-3-3
1
Скуффет
30
Видмер
33
Самир
5
Данило
33
Анджелла
7
Агьеманг-Баду
24
Кумс
21
Янкто
7
Де Пауль
91
Сапата
18
Перица
44
Фальке
11
Итурбе
11
Итурбе
44
Фальке
16
Лукич
15
Бойе
15
Бойе
16
Лукич
33
Базелли
11
Лопес
11
Лопес
33
Базелли
24
Кумс
6
Аднан
6
Аднан
24
Кумс
7
Де Пауль
28
Арто
28
Арто
7
Де Пауль
18
Перица
10
Ридер
10
Ридер
18
Перица
Остались в запасе
Торино
Удинезе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
1
Самуэле Перисан
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Торино - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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