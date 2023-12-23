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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 23 декабря 2023
Торино
23.12.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
88'
И. Илич
81'
О. Саррага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Удинезе
Желтая карточка
М. Войвода
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Масина
️️️️
З. Ловрич
ГОЛ! 1:1!
И. Илич
Пас отдал
Р. Родригес
88'
Замена
Я. Карамо
️️️️
В. Лазаро
86'
81'
ГОЛ! 0:1!
О. Саррага
Пас отдал
Ж. Феррейра
78'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Лукка
78'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ф. Эбоселе
76'
Желтая карточка
Л. Лукка
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Н. Влашич
75'
71'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
А. Камара
71'
Замена
О. Саррага
️️️️
Л. Самарджич
Замена
М. Войвода
️️️️
Б. Соппи
59'
Желтая карточка
А. Санабрия
53'
48'
Желтая карточка
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
(К)
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
(К)
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Торино
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Милинкович-Савич
15
Родригес
2
Соппи
4
Буонджорно
19
Лазаро
61
Тамез
21
Риччи
20
Илич
45
Влашич
19
Санабрия
91
Сапата
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
18
Перес
13
Феррейра
31
Кристенсен
2
Эбоселе
15
Уолес
11
Камара
4
Ловрич
10
Самарджич
37
Перейра
20
Лукка
2
Соппи
23
Войвода
23
Войвода
2
Соппи
19
Лазаро
14
Карамо
14
Карамо
19
Лазаро
45
Влашич
28
Радоньич
28
Радоньич
45
Влашич
4
Ловрич
25
Масина
25
Масина
4
Ловрич
11
Камара
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
11
Камара
10
Самарджич
6
Саррага
6
Саррага
10
Самарджич
20
Лукка
10
Товен
10
Товен
20
Лукка
2
Эбоселе
90
Саксесс
90
Саксесс
2
Эбоселе
Остались в запасе
Торино
Удинезе
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Торино - Удинезе
2
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
11
Офсайды
3
1
Количество передач
480
311
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.92
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Стадио Олимпико
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