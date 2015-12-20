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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 20 декабря 2015
Торино
20.12.2015, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
41'
С. Перица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
89'
Замена
М. Итурра
️️️️
Ф. Лоди
75'
Замена
А. Аднан
️️️️
Эденилсон
Желтая карточка
М. Лопес
73'
Замена
М. Лопес
️️️️
Ч. Бово
70'
66'
Замена
И. Пирис
️️️️
А. Ди Натале
64'
Вторая желтая
М. Ваге
Замена
А. Аква
️️️️
М. Бенасси
63'
Желтая карточка
Ч. Бово
63'
Замена
Д. Авелар
️️️️
К. Молинаро
57'
53'
Желтая карточка
М. Ваге
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Перица
Пас отдал
Ф. Лоди
12'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
3-2-3-2
93
Паделли
83
Бово
18
Янссон
24
Моретти
3
Молинаро
77
Дзаппакоста
5
Вивес
24
Бенасси
33
Базелли
11
Белотти
27
Квальярелла
4-3-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
27
Фелипе
13
Ваге
5
Данило
7
Агьеманг-Баду
88
Эденилсон
10
Лоди
8
Фернандеш
10
Ди Натале
18
Перица
3
Молинаро
22
Авелар
22
Авелар
3
Молинаро
24
Бенасси
18
Аква
18
Аква
24
Бенасси
83
Бово
11
Лопес
11
Лопес
83
Бово
88
Эденилсон
6
Аднан
6
Аднан
88
Эденилсон
10
Ди Натале
4
Пирис
4
Пирис
10
Ди Натале
10
Лоди
16
Итурра
16
Итурра
10
Лоди
Остались в запасе
Торино
Удинезе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Торино - Удинезе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Стадио Олимпико
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