Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 19 октября 2014
Торино
19.10.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
62'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
Желтая карточка
Р. Перес
88'
81'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
С. Теро
Замена
Р. Перес
️️️️
Д. Вивес
81'
Замена
А. Ночерино
️️️️
А. Гацци
74'
71'
Замена
Гильерме
️️️️
Д. Пинци
66'
Желтая карточка
Аллан
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Д. Вивес
62'
Замена
Х. Санчес Миньо
️️️️
М. Бенасси
59'
53'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Л. Эвангелиста
Желтая карточка
М. Бенасси
43'
35'
Желтая карточка
Т. Арто
Желтая карточка
К. Молинаро
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
3
Молинаро
24
Моретти
18
Янссон
83
Бово
14
Гацци
24
Бенасси
5
Вивес
33
Перес
11
Амаури
27
Квальярелла
4-3-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
28
Арто
5
Данило
26
Паскуале
30
Эвангелиста
25
Аллан
3
Пинци
8
Фернандеш
77
Теро
10
Ди Натале
24
Бенасси
14
Санчес Миньо
14
Санчес Миньо
24
Бенасси
5
Вивес
21
Перес
21
Перес
5
Вивес
14
Гацци
23
Ночерино
23
Ночерино
14
Гацци
3
Пинци
8
Гильерме
8
Гильерме
3
Пинци
30
Эвангелиста
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
30
Эвангелиста
77
Теро
10
Муриэль
10
Муриэль
77
Теро
Остались в запасе
Торино
Удинезе
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
23
Зелько Бркич
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Торино - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Удинезе
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+