Полуфинал Суперкубка Испании подарит болельщикам мадридское дерби, которое традиционно проходит в напряженной и результативной борьбе. «Атлетико» и «Реал» подходят к встрече в отличной атакующей форме, а формат турнира без права на ошибку лишь усиливает интригу. Команды хорошо знают друг друга, поэтому матч обещает быть тактически насыщенным и динамичным.

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне заметно прибавили в атаке. В последних пяти матчах команда забила 12 мячей, демонстрируя агрессивный стиль и высокую реализацию моментов. «Атлетико» не проигрывает на протяжении пяти встреч и стабильно находит путь к воротам соперников, однако оборона остается неидеальной – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок. При этом в очных матчах с «Реалом» «Атлетико» забивает уже 13 встреч подряд, что подчеркивает атакующий потенциал команды именно в дерби.

«Реал»

«Реал» подходит к полуфиналу на серии из четырех побед подряд и выглядит крайне уверенно в атаке. В последних пяти играх команда забила 13 голов, в среднем 2.60 мяча за матч. «Сливочные» регулярно поражают ворота «Атлетико» – в 11 из 13 последних очных встреч. При этом защита также не всегда безупречна: «Реал» пропускает в большинстве матчей, что делает игру более открытой и непредсказуемой.

Факты о командах

«Атлетико»

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Забивает в 13 последних матчах против «Реала»

«Реал»