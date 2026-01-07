Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 8 января 2026 с коэффициентом 1.70

07 января 2026 12:23
Атлетико - Реал
08 янв. 2026, четверг 22:00 | Суперкубок Испании, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал больше 2.5 гола
Сделать ставку

Полуфинал Суперкубка Испании подарит болельщикам мадридское дерби, которое традиционно проходит в напряженной и результативной борьбе. «Атлетико» и «Реал» подходят к встрече в отличной атакующей форме, а формат турнира без права на ошибку лишь усиливает интригу. Команды хорошо знают друг друга, поэтому матч обещает быть тактически насыщенным и динамичным.

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне заметно прибавили в атаке. В последних пяти матчах команда забила 12 мячей, демонстрируя агрессивный стиль и высокую реализацию моментов. «Атлетико» не проигрывает на протяжении пяти встреч и стабильно находит путь к воротам соперников, однако оборона остается неидеальной – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок. При этом в очных матчах с «Реалом» «Атлетико» забивает уже 13 встреч подряд, что подчеркивает атакующий потенциал команды именно в дерби.

«Реал»

«Реал» подходит к полуфиналу на серии из четырех побед подряд и выглядит крайне уверенно в атаке. В последних пяти играх команда забила 13 голов, в среднем 2.60 мяча за матч. «Сливочные» регулярно поражают ворота «Атлетико» – в 11 из 13 последних очных встреч. При этом защита также не всегда безупречна: «Реал» пропускает в большинстве матчей, что делает игру более открытой и непредсказуемой.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Забивает в 13 последних матчах против «Реала»

«Реал»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Атлетико»
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных встреч

Личные встречи
25% (15)
30% (18)
46% (28)
75
Забитых мячей
98
1.23
В среднем за матч
1.61
7:3
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:7
Самая крупная ничья:  2:2
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Атлетико
1 : 2
08.01.2026
Реал
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
5 : 2
27.09.2025
Реал
Лига чемпионов, 1/8 финала
Атлетико
1 : 0
12.03.2025
Реал
Лига чемпионов, 1/8 финала
Реал
2 : 1
04.03.2025
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
08.02.2025
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1 : 1
29.09.2024
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
04.02.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
3 : 1
24.09.2023
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
25.02.2023
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3 : 1
26.01.2023
Атлетико
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
1 : 2
18.09.2022
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1 : 0
08.05.2022
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
12.12.2021
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1 : 1
07.03.2021
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 0
12.12.2020
Атлетико
Испания. Примера, 22 тур
Реал
1 : 0
01.02.2020
Атлетико
Суперкубок Испании, Финал
Реал
0 : 0
12.01.2020
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
0 : 0
28.09.2019
Реал
Международный кубок чемпионов,
Реал
3 : 7
27.07.2019
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1 : 3
09.02.2019
Реал
Испания. Примера, 7 тур
Реал
0 : 0
29.09.2018
Атлетико
Суперкубок УЕФА,
Реал
2 : 4
15.08.2018
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Реал
1 : 1
08.04.2018
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
0 : 0
18.11.2017
Реал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Атлетико
2 : 1
10.05.2017
Реал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Реал
3 : 0
02.05.2017
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Реал
1 : 1
08.04.2017
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
0 : 3
19.11.2016
Реал
Лига чемпионов, Финал
Реал
1 : 1
28.05.2016
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Реал
0 : 1
27.02.2016
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
1 : 1
04.10.2015
Реал
Лига чемпионов, 1/4 финала
Реал
1 : 0
22.04.2015
Атлетико
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико
0 : 0
14.04.2015
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
4 : 0
07.02.2015
Реал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал
2 : 2
15.01.2015
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
2 : 0
07.01.2015
Реал
Испания. Примера, 3 тур
Реал
1 : 2
13.09.2014
Атлетико
Суперкубок Испании,
Атлетико
1 : 0
23.08.2014
Реал
Суперкубок Испании,
Реал
1 : 1
20.08.2014
Атлетико
Лига чемпионов, Финал
Реал
4 : 1
24.05.2014
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
2 : 2
02.03.2014
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
0 : 2
11.02.2014
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
3 : 0
05.02.2014
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Реал
0 : 1
28.09.2013
Атлетико
Испания. Кубок, Финал
Реал
1 : 2
17.05.2013
Атлетико
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
1 : 2
27.04.2013
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
2 : 0
02.12.2012
Атлетико
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
1 : 4
11.04.2012
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4 : 1
26.11.2011
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
1 : 2
19.03.2011
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
0 : 1
20.01.2011
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3 : 1
13.01.2011
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал
2 : 0
07.11.2010
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 2
28.03.2010
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2 : 3
07.11.2009
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
1 : 1
07.03.2009
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
1 : 2
18.10.2008
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
0 : 2
20.01.2008
Реал
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 1
25.08.2007
Атлетико
Показать все

Прогноз на матч «Атлетико» – «Реал»

С учетом текущей формы и статистики очных встреч, матч должен получиться результативным. Обе команды уверенно действуют в атаке и регулярно обмениваются голами в дерби. При этом «Реал» выглядит чуть более стабильным по результатам и чаще избегает поражений в ключевых матчах, что дает ему небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 1.70
  • Фора «Реала» (0) – коэффициент 1.85

1.70
Тотал больше 2.5 гола
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Суперкубок Испании Реал Атлетико
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 