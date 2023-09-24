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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 24 сентября 2023
Атлетико
24.09.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Реал
4'
А. Мората
18'
А. Гризманн
46'
А. Мората
35'
Т. Кроос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Реал
90'
+5
Желтая карточка
Д. Беллингем
Замена
Х. Галан
️️️️
С. Лино
86'
Замена
А. Корреа
️️️️
Х. Хименес
86'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Мората
82'
70'
Замена
Б. Диас
️️️️
Т. Кроос
67'
Желтая карточка
Ф. Менди
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Н. Молина
65'
57'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Э. Камавинга
57'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Ф. Гарсия
57'
Замена
Начо
️️️️
Л. Васкес
ГОЛ! 3:1!
А. Мората
Пас отдал
С. Ньигес
46'
46'
Замена
Хоселу
️️️️
Л. Модрич
Замена
А. Витсель
️️️️
Коке
46'
Желтая карточка
Х. Хименес
45'
+1
45'
Желтая карточка
Л. Модрич
35'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кроос
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Ньигес
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
С. Лино
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
13
Хоселу
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
22
Эрмосо
20
Хименес
15
Савич
20
Молина
8
Ньигес
6
Коке
14
Льоренте
16
Лино
7
Гризманн
21
Мората
3-5-2
13
Кепа
5
Алаба
22
Рюдигер
11
Гарсия
8
Вальверде
6
Камавинга
14
Модрич
5
Беллингем
8
Кроос
11
Родриго
17
Васкес
16
Лино
22
Галан
22
Галан
16
Лино
20
Молина
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Молина
6
Коке
28
Витсель
28
Витсель
6
Коке
20
Хименес
10
Корреа
10
Корреа
20
Хименес
21
Мората
10
Депай
10
Депай
21
Мората
11
Гарсия
23
Менди
23
Менди
11
Гарсия
17
Васкес
6
Начо
6
Начо
17
Васкес
6
Камавинга
14
Чуамени
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Кроос
21
Диас
21
Диас
8
Кроос
14
Модрич
13
Хоселу
13
Хоселу
14
Модрич
Остались в запасе
Атлетико
Реал
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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