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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 02 декабря 2012
Реал
02.12.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
16'
К. Роналду
66'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
Замена
Х. Родригес
️️️️
К. Бензема
90'
+2
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Озил
88'
85'
Желтая карточка
Р. Фалькао
79'
Желтая карточка
М. Суарес
77'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
74'
Желтая карточка
Ж. Миранда
73'
Замена
Адриан
️️️️
Коке
73'
Замена
Тиагу
️️️️
Габи
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
70'
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
К. Роналду
66'
60'
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
С. Хедира
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
16'
15'
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Ката Диас
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Тиагу
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Бензема
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
6
Диас
6
Коке
14
Габи
66
Туран
9
Фалькао
19
Коста
10
Озил
10
Модрич
10
Модрич
10
Озил
9
Бензема
6
Родригес
6
Родригес
9
Бензема
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
14
Габи
5
Тиагу
5
Тиагу
14
Габи
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
6
Коке
20
Адриан
20
Адриан
6
Коке
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
5
Доминго Сисма
ЛЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
5
Доминго Сисма
ЛЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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