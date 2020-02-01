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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 01 февраля 2020
Реал
01.02.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
56'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
Желтая карточка
Каземиро
88'
Желтая карточка
Ф. Менди
84'
80'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
74'
Замена
С. Камельо
️️️️
Т. Парти
71'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Витоло
66'
Желтая карточка
А. Фелипе
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Менди
56'
50'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Мората
Замена
Л. Васкес
️️️️
Иско
46'
Замена
Винисиус
️️️️
Т. Кроос
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
21
Браим Диас
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
8
Кроос
22
Иско
9
Бензема
4-3-2-1
13
Облак
24
Врсалько
18
Фелипе
15
Савич
6
Лоди
14
Льоренте
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
7
Витоло
21
Мората
8
Кроос
7
Винисиус
7
Винисиус
8
Кроос
22
Иско
17
Васкес
17
Васкес
22
Иско
21
Мората
18
Лемар
18
Лемар
21
Мората
7
Витоло
10
Карраско
10
Карраско
7
Витоло
18
Парти
10
Камельо
10
Камельо
18
Парти
Остались в запасе
Реал
Атлетико
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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