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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 08 апреля 2017
Реал
08.04.2017, суббота, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
52'
Пепе
85'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
89'
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
Д. Карвахаль
88'
88'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Я. Карраско
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Корреа
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
81'
78'
Замена
Т. Парти
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
76'
Замена
Начо
️️️️
Пепе
67'
Травма
Пепе
67'
62'
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Ньигес
60'
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ! 1:0!
Пепе
Пас отдал
Т. Кроос
52'
51'
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
Каземиро
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
15
Савич
16
Луис
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
3
Пепе
6
Начо
6
Начо
3
Пепе
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
10
Карраско
20
Хименес
20
Хименес
10
Карраско
9
Торрес
18
Парти
18
Парти
9
Торрес
8
Ньигес
10
Корреа
10
Корреа
8
Ньигес
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Кико Касилья
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Бернабеу
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