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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 28 сентября 2013
Реал
28.09.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
11'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
88'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
87'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Вилья
85'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Пепе
80'
Желтая карточка
А. Арбелоа
77'
Замена
А. Мората
️️️️
Иско
73'
Желтая карточка
С. Рамос
67'
62'
Желтая карточка
Ф. Луис
49'
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Г. Бэйл
️️️️
А. Ди Мария
46'
Замена
Л. Модрич
️️️️
А. Ильярраменди
46'
43'
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
40'
38'
Желтая карточка
А. Туран
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-2-2
13
Лопес
17
Коэнтрау
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
14
Ильярраменди
28
Хедира
22
Иско
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-4-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
5
Тиагу
14
Габи
6
Коке
66
Туран
7
Вилья
19
Коста
14
Ильярраменди
10
Модрич
10
Модрич
14
Ильярраменди
11
Ди Мария
18
Бэйл
18
Бэйл
11
Ди Мария
22
Иско
21
Мората
21
Мората
22
Иско
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
19
Коста
12
Баптистао
12
Баптистао
19
Коста
7
Вилья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Вилья
Остались в запасе
Реал
Атлетико
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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