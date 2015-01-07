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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 07 января 2015
Атлетико
07.01.2015, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Реал
58'
Р. Гарсия (П)
77'
Х. Хименес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Реал
89'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
Д. Годин
87'
82'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Арбелоа
ГОЛ! 2:0!
Х. Хименес
Пас отдал
Габи
77'
Желтая карточка
Р. Гарсия
75'
75'
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Гризманн
75'
Желтая карточка
Габи
73'
Замена
А. Туран
️️️️
С. Ньигес
68'
Желтая карточка
А. Гризманн
66'
64'
Замена
К. Роналду
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
Х. Гамес
61'
Замена
Коке
️️️️
Ф. Торрес
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гарсия
58'
56'
Желтая карточка
С. Рамос
31'
Желтая карточка
С. Хедира
27'
Желтая карточка
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Облак
4
Суарес
2
Годин
20
Хименес
21
Эрнандес
18
Гамес
8
Ньигес
14
Габи
14
Гарсия
9
Торрес
7
Гризманн
4-2-3-1
1
Навас
5
Арбелоа
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
28
Хедира
8
Кроос
18
Бэйл
23
Родригес
22
Иско
9
Бензема
9
Торрес
6
Коке
6
Коке
9
Торрес
8
Ньигес
66
Туран
66
Туран
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Манджукич
9
Манджукич
7
Гризманн
5
Арбелоа
14
Карвахаль
14
Карвахаль
5
Арбелоа
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
23
Родригес
7
Роналду
7
Роналду
23
Родригес
Остались в запасе
Атлетико
Реал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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