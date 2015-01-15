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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 15 января 2015
Реал
15.01.2015, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Атлетико
21'
С. Рамос
54'
К. Роналду
2'
Ф. Торрес
47'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Атлетико
Желтая карточка
Иско
88'
Желтая карточка
Марсело
81'
79'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Гарсия
72'
Замена
Габи
️️️️
А. Гризманн
Замена
Хесе
️️️️
Х. Родригес
70'
Замена
Р. Варан
️️️️
Пепе
59'
Травма
Пепе
58'
57'
Замена
А. Туран
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
С. Рамос
55'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
54'
52'
Желтая карточка
Д. Годин
47'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Гризманн
29'
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
21'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
(К)
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-3-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
14
Карвахаль
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
3-2-2-1-2
1
Облак
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
6
Сикейра
6
Коке
5
Тиагу
14
Гарсия
7
Гризманн
9
Торрес
3
Пепе
19
Варан
19
Варан
3
Пепе
23
Родригес
10
Хесе
10
Хесе
23
Родригес
7
Гризманн
14
Габи
14
Габи
7
Гризманн
9
Торрес
66
Туран
66
Туран
9
Торрес
14
Гарсия
9
Хименес
9
Хименес
14
Гарсия
Остались в запасе
Реал
Атлетико
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:55 (прямая)
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