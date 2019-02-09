Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 09 февраля 2019
Атлетико
09.02.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
1 : 3
Завершен
Реал
25'
А. Гризманн
16'
Каземиро
43'
С. Рамос (П)
74'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
88'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
84'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
Вторая желтая
Т. Парти
80'
74'
ГОЛ! 1:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
С. Ньигес
72'
Замена
Н. Калинич
️️️️
А. Мората
71'
Желтая карточка
А. Мората
68'
66'
Желтая карточка
Л. Модрич
Замена
Родри
️️️️
А. Корреа
65'
64'
Желтая карточка
С. Регилон
Желтая карточка
Т. Парти
62'
Замена
Витоло
️️️️
Т. Лемар
59'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
58'
57'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Винисиус
43'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Рамос
Желтая карточка
Х. Хименес
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Корреа
25'
Желтая карточка
А. Гризманн
23'
21'
Желтая карточка
Л. Васкес
16'
ГОЛ! 0:1!
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Родри
ОП
11
Виктор Мольехо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
21
Эрнандес
2
Годин
20
Хименес
4
Ариас
8
Ньигес
18
Парти
18
Лемар
10
Корреа
21
Мората
7
Гризманн
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
3
Регилон
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
10
Корреа
16
Родри
16
Родри
10
Корреа
18
Лемар
7
Витоло
7
Витоло
18
Лемар
21
Мората
9
Калинич
9
Калинич
21
Мората
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
7
Винисиус
18
Бэйл
18
Бэйл
7
Винисиус
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетико
Реал
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Остались в запасе
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Сантьяго Солари
Статистика матча Атлетико - Реал
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Атлетико
Реал
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+