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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 04 февраля 2024
Реал
04.02.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
20'
Б. Диас
90+3'
М. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Атлетико
90'
+5
Желтая карточка
М. Депай
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Льоренте
Пас отдал
М. Депай
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Беллингем
88'
85'
Желтая карточка
П. Барриос
82'
Желтая карточка
Коке
Замена
Л. Модрич
️️️️
Родриго
76'
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Диас
71'
68'
Замена
А. Корреа
️️️️
Коке
61'
Замена
П. Барриос
️️️️
Р. Де Пауль
61'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Мората
61'
Замена
С. Лино
️️️️
С. Ньигес
46'
Замена
Н. Молина
️️️️
Р. Рикельме
39'
Желтая карточка
М. Эрмосо
38'
Желтая карточка
С. Ньигес
ГОЛ! 1:0!
Б. Диас
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
АП
11
Родриго
ЦФ
21
Браим Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ПЗ
17
Родриго Рикельме
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
13
Хоселу
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
31
Хорациу Молдован
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
48
Артур Вермерен
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лунин
23
Менди
6
Начо
26
Карвахаль
17
Васкес
6
Камавинга
8
Кроос
8
Вальверде
5
Беллингем
21
Диас
11
Родриго
4-1-3-2
13
Облак
14
Льоренте
15
Савич
28
Витсель
22
Эрмосо
7
Де Пауль
8
Ньигес
6
Коке
17
Рикельме
21
Мората
7
Гризманн
11
Родриго
14
Модрич
14
Модрич
11
Родриго
5
Беллингем
25
Себальос
25
Себальос
5
Беллингем
21
Диас
13
Хоселу
13
Хоселу
21
Диас
17
Рикельме
20
Молина
20
Молина
17
Рикельме
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
8
Ньигес
16
Лино
16
Лино
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
21
Мората
10
Депай
10
Депай
21
Мората
Остались в запасе
Реал
Атлетико
13
Диего Пинейро
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
31
Антонио Гомис
ВР
31
Хорациу Молдован
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
31
Хорациу Молдован
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
5
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
2
8
Нарушения
6
15
Офсайды
2
1
Количество передач
654
529
Сейвы
4
3
Точность передач %
93
89
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.01
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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